Песков заявил, что выступающие за рубежом атлеты остаются в РФ своими

Многие спортсмены из России выступают за рубежом, в том числе в недружественных странах, но все равно остаются своими для РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Не только теннисисты играют в разных странах мира, отметил он.

«Для нас они все равно являются российскими спортсменами», - цитирует Пескова радио Sputnik.

Российские атлеты и спортивные федерации могут сами решить, участвовать им или нет в Олимпийских играх 2024 года, сказал также представитель Кремля. По его словам, страна все равно будет радоваться их победам, несмотря на то что они выступают без флага.

Ранее Федерация гребного спорта России приняла решение о том, что российские гребцы не будут участвовать в отборочных соревнованиях и летних Играх-2024.

Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде лишь в нейтральном статусе и при выполнении разных требований. С учетом ограничений отобраться на Игры смогут лишь 55 российских спортсменов.

Россиян и белорусов не допустили к участию в параде атлетов на церемонии открытия. Они смогут выступить только в индивидуальных дисциплинах. Их награды не будут отображаться в медальной таблице. Для победителей будут включать специально написанную музыку без слов.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.