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Российские гребцы приняли решение не ехать на ОИ-2024 в Париже

В Федерации гребного спорта России заявили, что причиной такого решения стали требования Международной федерации гребного спорта и Международного олимпийского комитета.
Максим Крюков 2024-04-02 18:25:48
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Российские гребцы не будут участвовать в отборочных соревнованиях и летней Олимпиаде 2024 года, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. О соответствующем решении наших спортсменов сообщили в Федерации гребного спорта России (ФГСР).

Отмечается, что причиной такого шага стали требования Международной федерации гребного спорта (Worldrowing) и Международного олимпийского комитета (МОК). В общероссийской общественной организации уточнили, что решение принял тренерский штаб сборной совместно с атлетами после обсуждения на общем собрании.

«На заседании Президиума Федерации гребного спорта России, которое прошло сегодня, 2 апреля 2024 года, члены Президиума поддержали данное решение спортсменов и тренерского штаба сборной команды», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

Президент ФГСР Алексей Свирин заявил, что позиция МОК в отношении наших спортсменов «противоречит всем спортивным нормам и законам», а атлеты, в свою очередь, очень чувствительно и болезненно реагируют на заявления спортивных чиновников. По его словам, российские гребцы готовы соревноваться на общих и законных основаниях.

«Когда нам предлагают принять участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и еще приписывают к этому финансовые обязательства. В такой постановке вопроса положительного решения быть не может», - заключил Свирин.

В конце марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что МОК не поддерживает связь с российскими властями. Он добавил, что российское диппредставительство уже в течение длительного времени безуспешно пыталось связаться с организаторами Олимпийских игр.

#Спорт #соревнования #Париж #участие #гребцы #Олимпийские игры 2024
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