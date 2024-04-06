Правительство Оренбуржья рассказало о пострадавших из-за прорыва дамбы

В результате подъема реки Урал и прорыва дамбы в оренбургском Орске пострадавших нет. Об этом сообщило правительство региона, передает ТАСС. Объявлена эвакуация жителей, чьи дома находятся в зоне риска подтопления - это около 11 тысяч человек. Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков эвакуироваться к знакомым и родственникам или отправиться в пункты временного размещения. В 12 развернутых пунктов, на данный момент, поступило уже 40 человек, среди которых 17 детей.

В Орске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Салмин назвал ситуацию критической. Спасатели занимаются эвакуацией жителей, а также ликвидируют последствия прорыва и засыпают два повреждения дамбы.