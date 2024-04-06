МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Правительство Оренбуржья рассказало о пострадавших из-за прорыва дамбы

Около 40 человек находятся в 12 развернутых пунктах временного размещения.
Ирина Егорова 2024-04-06 00:32:13
© Фото: ТРК «Звезда»

В результате подъема реки Урал и прорыва дамбы в оренбургском Орске пострадавших нет. Об этом сообщило правительство региона, передает ТАСС. Объявлена эвакуация жителей, чьи дома находятся в зоне риска подтопления - это около 11 тысяч человек. Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков эвакуироваться к знакомым и родственникам или отправиться в пункты временного размещения. В 12 развернутых пунктов, на данный момент, поступило уже 40 человек, среди которых 17 детей.

В Орске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Салмин назвал ситуацию критической. Спасатели занимаются эвакуацией жителей, а также ликвидируют последствия прорыва и засыпают два повреждения дамбы.

#прорыв #пострадавшие #Оренбург #дамба #орск
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322