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Глава Минздрава Мурманской области рассказал, как прошла операция Чибиса

Состояние губернатора региона после операции по-прежнему тяжелое. Он находится в реанимации.
Ирина Егорова 2024-04-05 02:32:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: opershtab_murmansk, Telegram

Состояние прооперированного губернатора Мурманской области Андрея Чибиса тяжелое, стабильное, рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.

«Состояние тяжелое, стабильное, помощь медицинская в необходимом объеме оказана. Выполнена лапоратомия, ревизия, гемостаз», - заявил он.

Панычев добавил, что губернатор находится в палате интенсивной терапии Апатитско-Кировской ЦГБ под наблюдением.

В момент госпитализации Чибис находился в сознании. Ранее уточнялось, что операция проводилась под общим наркозом и длилась более часа. 

Напомним, что напал на губернатора Александр Быданов, местный житель Апатитов. Он нанес ножевое ранение Чибиму в живот, после чего мужчина был задержан. Ход расследования обстоятельств нападения поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. 

#Мурманская область #минздрав #ранение #живот #нападение #Операция #андрей чибис
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