Глава Минздрава Мурманской области рассказал, как прошла операция Чибиса

Состояние прооперированного губернатора Мурманской области Андрея Чибиса тяжелое, стабильное, рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.

«Состояние тяжелое, стабильное, помощь медицинская в необходимом объеме оказана. Выполнена лапоратомия, ревизия, гемостаз», - заявил он.

Панычев добавил, что губернатор находится в палате интенсивной терапии Апатитско-Кировской ЦГБ под наблюдением.

В момент госпитализации Чибис находился в сознании. Ранее уточнялось, что операция проводилась под общим наркозом и длилась более часа.

Напомним, что напал на губернатора Александр Быданов, местный житель Апатитов. Он нанес ножевое ранение Чибиму в живот, после чего мужчина был задержан. Ход расследования обстоятельств нападения поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.