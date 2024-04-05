Бастрыкин взял под контроль в СК расследование нападения на Чибиса

Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате Следственного комитета ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщается в Telegram-канале ведомства.

На месте случившегося на данный момент работают следователи. Они опрашивают свидетелей и выясняют мотивы покушения мужчины. Было установлено, что это местный житель Апатитов Александр Быданов.

Напомним, что Быданов напал на губернатора 4 апреля, при выходе из ДК «Строитель» он пырнул его ножом в живот. В момент госпитализации глава региона находился в сознании, его прооперировали под общим наркозом, операция длилась больше часа. Сейчас Чибис находится в реанимации, его состояние оценивается врачами как тяжелое, но угрозы жизни нет.

Сам нападавший Быданов тоже был госпитализирован в Апатитско-Кировскую больницу. При задержании он получил ранение в ногу. Следователи допрашивают Быданова, а также работают на месте происшествия и опрашивают свидетелей и очевидцев.