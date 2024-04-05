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Бастрыкин взял под контроль в СК расследование нападения на Чибиса

Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса тяжелое, он находится в реанимации. Нападавшего задержали росгвардейцы, при этом он тоже пострадал.
Ирина Егорова 2024-04-05 02:03:38
© Фото: ТРК «Звезда»

Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате Следственного комитета ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщается в Telegram-канале ведомства. 

На месте случившегося на данный момент работают следователи. Они опрашивают свидетелей и выясняют мотивы покушения мужчины. Было установлено, что это местный житель Апатитов Александр Быданов. 

Напомним, что Быданов напал на губернатора 4 апреля, при выходе из ДК «Строитель» он пырнул его ножом в живот. В момент госпитализации глава региона находился в сознании, его прооперировали под общим наркозом, операция длилась больше часа. Сейчас Чибис находится в реанимации, его состояние оценивается врачами как тяжелое, но угрозы жизни нет.

Сам нападавший Быданов тоже был госпитализирован в Апатитско-Кировскую больницу. При задержании он получил ранение в ногу. Следователи допрашивают Быданова, а также работают на месте происшествия и опрашивают свидетелей и очевидцев.  

#расследование #Мурманская область #СК РФ #нападение #контроль #Александр Бастрыкин #андрей чибис
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