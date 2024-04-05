Наркоман или «мститель»: чем закончилось покушение на Чибиса

В пятницу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на вертолете перевезли в областную клиническую больницу. Его состояние тяжелое, но стабильное. Глава региона опубликовал видеообращение и поблагодарил силовиков за оперативное задержание нападавшего. Расследовать дело о покушении будет Центральный аппарат СК России.

Нападение произошло вчера у главного входа дома культуры в городе Апатиты, где губернатор проводил встречу с местными жителями. Ножевое ранение нанес мужчина, который поджидал Андрея Чибиса в черной «Тойоте».

Злоумышленника задержали по горячим следам. Он оказывал сопротивление и даже пытался скрыться. Сотруднику Росгвардии, сопровождавшему главу региона, пришлось применить табельное оружие.

Нападавшего вместе с губернатором доставили в одну больницу. Обоих прооперировали. Но ранение губернатора оказалось опасным для жизни.

«Состояние пациента ближе к тяжелому. Динамики стабильны, соответствуют тяжести ранения», - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В доме культуры ко встрече готовились тщательно. На мероприятие пришли несколько сотен жителей, общественных деятелей, активистов и неравнодушных граждан.

Андрей Чибис пришел в сознание и уже даже успел обратиться ко всем, кто за него беспокоится.

«Пришел в себя после операции. Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли, сделали все четко и правильно, и, конечно, всем вам, за то что переживаете и поддерживаете. Спасибо огромное», - сказал губернатор.

Нападавшим оказался 42-летний Александр Быданов. Следствию он рассказал, что испытывал личную неприязнь к главе региона. Жил злоумышленник с матерью в доме рядом с путевой частью, где, по рассказам соседей, трудился мастером. Там его давно не видели, но помнят хорошо.

«Наркоман. И очень давно. Раньше здесь жил. Нехороший человек. Искать что-то в нем хорошее не стоит», - поделилась воспоминаниями местная жительница.

И все же мнения об Александре Быданове складываются очень разные.

«Хороший парень. Пьяным его ни разу не видел. Не агрессивный», - рассказал сосед.

Недвижимостью злоумышленник владел не только в Апатитах, но и в Санкт-Петербурге. Там тоже этой ночью прошли обыски.

«Внешне очень приятный. Ну как приятный... Чистенький, не пьяный и всегда очень тихо», - говорит соседка из Санкт-Петербурга.

Характеристика неоднозначная. Следствие продолжает собирать все улики по делу.