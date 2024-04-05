Дрон-камикадзе атаковал РЛС в воинской части в Приднестровье

Беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения атаковал воинскую часть, которая находится в 6 км от границы Приднестровской Молдавской Республики с Украиной. Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности ПМР.

«В 14.35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть Министерства обороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

На опубликованных кадрах видно, как дрон долго кружит в небе, после чего он резко уходит на снижение и раздается громкий взрыв.

Уточняется, что целью беспилотника была радиолокационная станция (РЛС). По предварительной информации, система получила незначительные повреждения, в результате атаки никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту атаки было возбуждено уголовное дело.

В середине марта Министерство государственной безопасности ПМР сообщило об ударе БПЛА по воинской части. По данным ведомства, на территории в/ч прозвучал взрыв, после чего начался пожар. В результате атаки беспилотника сгорел находившийся на аэродроме вертолет Ми-8. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело о диверсии.