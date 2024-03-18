МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Приднестровье завели дело о диверсии после подрыва вертолета Ми-8

В воскресенье дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в ПМР.
Сергей Лебедев 2024-03-18 14:22:01
© Фото: sk.gospmr.org

Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики возбудил уголовное дело о диверсии после подрыва беспилотником вертолета Ми-8. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 277 УК ПМР ("Диверсия")», - заявили в СК.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Уже назначена экспертиза для определения взрывчатого вещества, которым был начинен FPV-дрон.

Напомним, накануне БПЛА атаковал воинскую часть в Приднестровье. Сгорел вертолет, находившийся на аэродроме. Никто не пострадал.

#в стране и мире #Приднестровье #Следственный комитет #ПМР #атака #Уголовное дело #дрон-камикадзе #приднестровская молдавская республика
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 