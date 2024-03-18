В Приднестровье завели дело о диверсии после подрыва вертолета Ми-8

Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики возбудил уголовное дело о диверсии после подрыва беспилотником вертолета Ми-8. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 277 УК ПМР ("Диверсия")», - заявили в СК.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Уже назначена экспертиза для определения взрывчатого вещества, которым был начинен FPV-дрон.

Напомним, накануне БПЛА атаковал воинскую часть в Приднестровье. Сгорел вертолет, находившийся на аэродроме. Никто не пострадал.