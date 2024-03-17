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Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье, сгорел вертолет

Вертолет, находившийся на аэродроме, сгорел в результате атаки дрона-камикадзе.
Анастасия Бобылева 2024-03-17 18:00:01
© Фото: pravda_pmr, telegram

В Приднестровье произошла атака дрона-камидзе, он ударил по воинской части. В результате произошедшего сгорел находившийся на аэродроме вертолет.

О произошедшем сообщило Министерство государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Ведомство уточнило, что на территории воинской части прозвучал взрыв, затем начался пожар.

«Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, полет которого был зафиксирован со стороны Клеверного моста», - передает сообщение ведомства РИА Новости.

Пострадавших и жертв, по имеющимся данным, нет.

Ранее в МИД РФ предупредили, что Россия даст отпор киевскому режиму в случае провокаций в Приднестровье. Дипломатическое ведомство отметило, что ситуация в регионе вызывает серьезные опасения, и с учетом «авантюристического курса» Киева нельзя исключать любые варианты развития событий.

#Приднестровье #атака #дрон-камикадзе
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