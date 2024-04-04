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Эксперт Камкин не исключил появления ядерного оружия на шведском Готланде

Остров Готланд расположен в Балтийском море в 100 километрах от материковой части Швеции и контроль над ним очень выгоден для стран НАТО.
Владимир Расходчиков 2024-04-04 10:01:00
© Фото: Olaf Krügerimage, BROKER.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

НАТО может использовать крупнейший шведский остров Готланд в Балтийском море как свой военный аванпост. Его удобное расположение и размеры позволяют наблюдать за прибалтийскими странами и контролировать все судоходство. Такое мнение выразил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

«Если, предположим, на Готланде расположить системы ПВО, системы ракетные класса “Искандер”, то данная страна получает действительно контроль над югом Швеции, над прибалтийскими странами. Поэтому Готланд и рассматривается натовскими стратегами как универсальная башня или крейсер ПВО, где расположены современные системы противоракетной и противовоздушной обороны», - объяснил Камкин.

Эксперт также не исключает возможного размещения на Готланде и американского ядерного оружия, если США, НАТО и Швеция достигнут определенных договоренностей. На текущий момент американское ядерное оружие есть в Германии, Бельгии, Италии и Турции.

Швеция стала участницей НАТО в марте этого года после завершения процедуры ратификации последней страной-участницей альянса - Венгрией. Королевство стало 32-м членом Североатлантического альянса.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что ни Швеция, ни Финляндия не выиграли ничего для обеспечения безопасности или собственных национальных интересов после вступления в НАТО, и назвал их присоединение к альянсу бессмысленным.

#НАТО #ядерное оружие #Сегодня утром #Швеция #Готланд #наш эксклюзив
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