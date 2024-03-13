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Путин назвал бессмысленным вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент РФ счел, что новые члены НАТО хотели быть «под каким-то зонтиком».
Никита Черненко 2024-03-13 07:08:01
© Фото: IMAGO Dwi Anoraganingrum Globallookpress

Ни Финляндия, ни Швеция не выиграли с точки зрения обеспечения безопасности или собственных национальных интересов после вступления в НАТО. Такое мнение озвучил президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1».

Российский лидер назвал бессмысленным шагом вступление скандинавских стран в Североатлантический альянс. Он отметил, что из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО у их границ появятся российские войска и системы поражения.

«Зачем они это сделали? Исходя, по-моему, из чисто политических соображений, очень, наверное, хотелось быть членами западного клуба, под каким-то зонтиком. Зачем им это нужно? Я, откровенно говоря, не понимаю. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов», - заявил Путин.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне событий на Украине. Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля 2023 года, заявку Швеции на вступление в альянс подписали 5 марта 2024 года.

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