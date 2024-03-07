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Премьер Швеции передал документы о вступлении страны в НАТО госсекретарю США

США являются депозитарием Североатлантического договора, поэтому документы о вступлении Швеции в НАТО принимал госсекретарь Энтони Блинкен.
Ян Брацкий 2024-03-07 19:55:01
© Фото: РИА Новости

Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон передал документы о вступлении страны в НАТО госсекретарю США Энтони Блинкену, завершив тем самым процедуру присоединения Стокгольма к Североатлантическому альянсу.

«Ульф Кристерссон передал документ о присоединении Швеции правительству США, которое является так называемым депозитарием Североатлантического договора», - отмечается в заявлении правительственной канцелярии Швеции.

Швеция стала 32-м членом альянса. Ожидается, что через час с заявлением по этому поводу выступит президент США Джо Байден.

В Москве неоднократно предупреждали шведские власти о негативных последствиях их решения вступить в военный блок. В Кремле пообещали принять соответствующие меры.

#НАТО #сша #Североатлантический альянс #Швеция #Энтони Блинкен
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