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МОК не допустил борца Садулаева до турнира с отбором на Олимпиаду

В кратчайшие сроки была проведена замена, вместо Садулаева в лицензионном олимпийском турнире в Баку выступит Алихан Жабраилов.
Ирина Егорова 2024-04-04 05:02:49
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к лицензионному турниру на Игры 2024 года в Париже двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаеваю. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Отказ пришел за несколько дней до старта лицензионного турнира в Баку - он пройдет с 5 по 7 апреля. В кратчайшие сроки была проведена замена, вместо Садулаева в лицензионном олимпийском турнире в Баку выступит Алихан Жабраилов, заявил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

«Международный олимпийский комитет после очередной псевдо-проверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. Увы, даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, в "Афине" у него стоит запрет от МОК», - сказал он. 

Из-за политизированых решений МОК на Олимпийские игры 2024 года в Париже смогли отобраться лишь 12 атлетов из России и 7 белорусов. Они будут соревноваться только в одиночных дисциплинах без флага и гимна страны, а также не попадут на церемонию открытия.

Абдулрашид Садулаев стал победителем Игр-2016 в Рио-де-Жанейро и взял золото на Олимпиаде в Токио в 2021 году. Нес флаг на церемонии закрытия Игр. Во время одного из молодежных турниров получил прозвище «Русский танк» за силу и волю к победе.

#Олимпиада #Париж #МОК #турнир #Решение #Борец #Абдулрашид Садулаев #Игры-2024
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