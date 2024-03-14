В ОКР назвали условия, по которым допустят спортсменов из РФ на Игры в Париже

Отсутствие российских атлетов на играх в Париже - это удар по прибыли и потенциальная потеря спонсоров - без сильных спортсменов нет зрелищ, а значит и число зрителей сократится.

«Олимпийский комитет России никогда не занимался бойкотом олимпийских мероприятий, мы всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на соревнованиях, но исключительно не на дискриминационных, на равных условиях», - подчеркнул президент ОКР Станислав Поздняков.

Однако принципа равенства от Запада ждать не стоит. В качестве аргумента глава Олимпийского комитета России рассказал о требованиях к спортсменам, в число которых входит осуждение СВО. Также они должны называть некие документы, которые, с точки зрения юристов, могут нести последствия для российского законодательства.

И это далеко не весь список требований, который с гордостью озвучил президент МОК Томас Бах.

«Во-первых, спортсмены с российским или белорусским паспортом должны выступать только как индивидуальные нейтральные спортсмены. Во-вторых, участие команд, в составе которых граждане России или Белоруссии к участию не рассматриваются», - сообщил он.

Выходит, что вид спорта который не позволяет выступать индивидуально, а это значит, что и баскетбол, и волейбол и гандбол автоматически исключается из предстоящей летней Олимпиады в Париже.

К соревнованиям не допускаются и те, кто имеет отношение к армии или силовым структурам. А поскольку у нас большинство выдающихся спортсменов представляют или ЦСКА , то есть вооруженные силы, или Динамо - МВД, или входят в состав Росгвардии. В том же Токио армейцы выиграли одиннадцать золотых наград, динамовцы — десять. Теперь для сильнейших двери большого спорта закрываются.

После начала СВО МОК самовольно поставил себя выше ООН. Сначала выступали на стороне украинского режима, а теперь приняли решение не менять олимпийский статус Израиля из-за событий в секторе Газа. Но для Запада ведь это другое.