Опубликован проект расписания ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдачи

Министерство просвещения Российской Федерации и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовали проект приказа нового расписания Единого государственного экзамена 2024 года с учетом возможности пересдать одну дисциплину до конца приемной кампании. Документ размещен на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Ведомства предложили организовать пересдачу по русскому языку, обществознанию, информатике, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) 4 июля. Пересдачу по математике базового и профильного уровней, биологии, истории, географии, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам предлагается провести 5 июля.

В пояснительной записке к проекту говорится, что проект приказа был подготовлен в соответствии с поручениями по реализации послания президента России Федеральному собранию 29 февраля и направлен на предоставление возможности выпускникам пересдать ЕГЭ по одному из предметов по их выбору для улучшения своих результатов.

В марте глава Рособрнадзора Анзор Музаев уточнил, что в случае пересдачи первый результат экзамена будет аннулирован. Желающим пойти на пересдачу необходимо будет написать специальное заявление.

Кроме того, новое расписание предусматривает изменения основного периода сдачи ЕГЭ для ряда дисциплин. Минпросвещения и Рособрнадзор предложили перенести экзамен по физике с 10 июня на 4 июня. Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам - с 17 и 18 июня на 7 и 8 июня. Историю, письменную часть по иностранным языкам и биологию предлагается сдавать 11 июня.

Ранее утвержденные даты проведения экзаменов по географии, литературе, химии (23 мая), русскому языку (28 мая), математике базового и профильного уровней (31 мая) и обществознанию (4 июня) остались без изменений.