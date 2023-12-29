Утверждено расписание ЕГЭ на 2024 год

Основной период ЕГЭ в 2024 году назначен на 23 мая - 1 июля. Досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, дополнительный - с 4 по 23 сентября. Это следует из приказов Минпросвещения РФ и Рособрнадзора.

Проведение ОГЭ для выпускников 9 классов тоже разделили на три периода: досрочный (с 23 апреля по 18 мая), основной (с 21 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 24 сентября).

Экзамены в 9 классах, которые планировалось провести 24 и 25 мая 2024 года, перенесли. В эти дни будут проводить традиционные «последние звонки». Такое решение приняли по итогам общественного обсуждения, говорится в сообщении Рособрнадзора.

ОГЭ и ГВЭ по информатике в 9 классах в основной период экзаменов проведут в три дня (27 мая, 11 июня и 14 июня) в связи с использованием компьютерного оборудования.

Использовать калькулятор во время основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике в 2024 году будет запрещено.