Выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор

Возможность пересдать один предмет из ЕГЭ у выпускников появится уже в этом июне, пообещал глава Рособрнадзора Антон Музаев. Пересдать можно будет один из предметов, которые выпускники сдают по выбору, уточнил он. При этом первый результат будет аннулирован. Желающим пойти на пересдачу предложат написать специальное заявление.

«В этом году нормативная база готовится. Если выпускник по каким-то причинам не согласен со своим результатом, то он будет иметь право пересдачи одного из предметов», - сказал Музаев.

В этом году Единой госэкзамен пройдет в период с 23 мая по 18 июня.

Во время обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин выступил с инициативой о предоставлении выпускникам возможности пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной компании в высших учебных заведениях.