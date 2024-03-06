МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор

При пересдаче первый результат экзамена будет аннулироваться.
Владимир Рубанов 2024-03-06 14:07:01
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Возможность пересдать один предмет из ЕГЭ у выпускников появится уже в этом июне, пообещал глава Рособрнадзора Антон Музаев. Пересдать можно будет один из предметов, которые выпускники сдают по выбору, уточнил он. При этом первый результат будет аннулирован. Желающим пойти на пересдачу предложат написать специальное заявление.

«В этом году нормативная база готовится. Если выпускник по каким-то причинам не согласен со своим результатом, то он будет иметь право пересдачи одного из предметов», - сказал Музаев.

В этом году Единой госэкзамен пройдет в период с 23 мая по 18 июня.

Во время обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин выступил с инициативой о предоставлении выпускникам возможности пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной компании в высших учебных заведениях.

#выпускники #ЕГЭ #Школьники #Школы #рособрнадзор #Анзор Музаев #единый государственный экзамен #Пересдача
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 