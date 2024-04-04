МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МИД Польши заявили о решении НАТО создать миссию на Украине

Министр иностранных дел Польши уточнил, что это не означает, что альянс становится стороной конфликта.
Максим Крюков 2024-04-04 19:02:09
© Фото: Sebastian Kahnert dpa Global Look Press

Государства - члены Североатлантического альянса достигли соглашения о создании совместной миссии на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на брифинге в Брюсселе.

Глава польского внешнеполитического ведомства тут же уточнил, что это не означает, что НАТО становится стороной конфликта между РФ и Украиной.

«Но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом», - передает его слова LIFE.

Сегодня заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко допустил, что украинский кризис легко может выйти за его географические границы из-за авантюрных действий стран НАТО. Кроме того, замглавы МИД РФ назвал недопустимыми заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Грушко расценил инициативу французского лидера как готовность Запада к эскалации конфликта в условиях его поражения «на земле».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что отношения России и Североатлантического блока скатились до уровня прямой конфронтации. По словам представителя Кремля, действия НАТО не способствуют росту стабильности и безопасности на европейском континенте.

#в стране и мире #Украина #Польша #НАТО #миссия #радослав сикорский
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322