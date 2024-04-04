В МИД Польши заявили о решении НАТО создать миссию на Украине

Государства - члены Североатлантического альянса достигли соглашения о создании совместной миссии на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на брифинге в Брюсселе.

Глава польского внешнеполитического ведомства тут же уточнил, что это не означает, что НАТО становится стороной конфликта между РФ и Украиной.

«Но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом», - передает его слова LIFE.

Сегодня заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко допустил, что украинский кризис легко может выйти за его географические границы из-за авантюрных действий стран НАТО. Кроме того, замглавы МИД РФ назвал недопустимыми заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Грушко расценил инициативу французского лидера как готовность Запада к эскалации конфликта в условиях его поражения «на земле».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что отношения России и Североатлантического блока скатились до уровня прямой конфронтации. По словам представителя Кремля, действия НАТО не способствуют росту стабильности и безопасности на европейском континенте.