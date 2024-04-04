МИД допустил выход украинского кризиса за его географические границы

Кризис на Украине легко может выйти за ее географические границы из-за авантюрных действий стран-членов НАТО. Об этом предупредил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«В результате авантюрных действий даже одной-двух стран - членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб», - цитирует РИА Новости слова Грушко.

Недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке в зону конфликта своих войск Грушко расценил как готовность Запада к эскалации в условиях его поражения «на земле». Подобные заявления в МИД сочли недопустимыми.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу по настоятельной просьбе французской стороны поговорил по телефону со своим коллегой Себастьяном Лекорню. Министры обсудили теракт в подмосковном Красногорске и причастность к нападению украинских спецслужб. Шойгу заверил Лекорню, что расследование будет доведено до конца, а все причастные к теракту будут наказаны.