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МИД допустил выход украинского кризиса за его географические границы

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что любая угроза безопасности России со стороны НАТО не останется без ответа.
Ян Брацкий 2024-04-04 12:55:29
© Фото: Власов Сергей, Global look Press

Кризис на Украине легко может выйти за ее географические границы из-за авантюрных действий стран-членов НАТО. Об этом предупредил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«В результате авантюрных действий даже одной-двух стран - членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб», - цитирует РИА Новости слова Грушко.

Недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке в зону конфликта своих войск Грушко расценил как готовность Запада к эскалации в условиях его поражения «на земле». Подобные заявления в МИД сочли недопустимыми.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу по настоятельной просьбе французской стороны поговорил по телефону со своим коллегой Себастьяном Лекорню. Министры обсудили теракт в подмосковном Красногорске и причастность к нападению украинских спецслужб. Шойгу заверил Лекорню, что расследование будет доведено до конца, а все причастные к теракту будут наказаны.

#в стране и мире #Украина #НАТО #МИД России #Грушко
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