В Кремле заявили о прямой конфронтации с НАТО

Отношения России и блока НАТО скатились до уровня прямой конфронтации. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля назвал Североатлантический альянс инструментом конфронтации на европейском континенте.

«Страны НАТО, альянс сам по себе... уже является вовлеченным в конфликт вокруг Украины. НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ», - заявил Песков.

По словам Пескова, действия НАТО никак не способствуют росту безопасности, предсказуемости и стабильности на континенте, а, наоборот, являются дестабилизирующим фактором.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что из-за авантюрных действий стран НАТО на Украине конфликт может легко выйти за ее географические границы и приобрести совершенно иной масштаб.