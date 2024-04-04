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В Кремле заявили о прямой конфронтации с НАТО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия НАТО не способствуют росту стабильности и безопасности на континенте.
Ян Брацкий 2024-04-04 13:18:18
© Фото: Cao Yang, XinHua, Global Look Press

Отношения России и блока НАТО скатились до уровня прямой конфронтации. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля назвал Североатлантический альянс инструментом конфронтации на европейском континенте.

«Страны НАТО, альянс сам по себе... уже является вовлеченным в конфликт вокруг Украины. НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ», - заявил Песков.

По словам Пескова, действия НАТО никак не способствуют росту безопасности, предсказуемости и стабильности на континенте, а, наоборот, являются дестабилизирующим фактором.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что из-за авантюрных действий стран НАТО на Украине конфликт может легко выйти за ее географические границы и приобрести совершенно иной масштаб.

#Украина #НАТО #Кремль #Песков #МИД России
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