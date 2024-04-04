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В ФСБ показали задержание новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Двое задержанных переводили деньги на покупку оружия и транспорта для террористов, третий занимался вербовкой пособников теракта и финансированием его исполнителей.
Максим Крюков 2024-04-04 16:03:50
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания трех новых фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Причастные к нападению террористов на посетителей концертного зала были задержаны в Москве, Екатеринбурге и Омске.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники спецслужб установили, что двое задержанных переводили деньги на покупку огнестрельного оружия и транспортных средств, которые использовались во время атаки. Третий принимал участие в вербовке пособников теракта и финансировании его исполнителей.

В ФСБ уточнили, что все задержанные являются выходцами из стран Центральной Азии.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Министерства внутренних дел, пообещал, что Россия доберется до всех бенефициаров и заказчиков теракта. Сегодня глава государства на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов России отметил, что заказчики ужасного нападения хотели нанести ущерб единству нашей страны. По его словам, террористы не преследовали других целей, так как РФ не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов.

#в стране и мире #Теракт #ФСБ РФ #Задержание #кадры #фигуранты дела #Крокус сити холл
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