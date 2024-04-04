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Герасимов: Запад разрушает фундамент стратегической стабильности

Валерий Герасимов констатировал, что встреча начальников генштабов ВС стран СНГ проходит на фоне быстро меняющейся военно-политической обстановки.
2024-04-04 11:48:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Первый заместитель министра обороны России и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Запад последовательно разрушает фундамент стратегической стабильности в мире. Об этом сообщает Минобороны России. 

«События последнего времени свидетельствуют о последовательном разрушении Западом фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности», - сказал он на заседании Комитета начальников генштабов ВС стран СНГ.

Валерий Герасимов констатировал, что встреча начальников генштабов ВС стран СНГ происходит на фоне имеющей тенденцию к усложнению и быстро меняющейся военно-политической обстановки.

Кроме этого, Герасимов назвал глобальной угрозой для мира международный терроризм.

Ранее Валерий Герасимов вместе с другими начальниками генштабов ВС стран-участниц СНГ возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#в стране и мире #Запад #валерий герасимов #стабильность
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