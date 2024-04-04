Герасимов: Запад разрушает фундамент стратегической стабильности

Первый заместитель министра обороны России и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Запад последовательно разрушает фундамент стратегической стабильности в мире. Об этом сообщает Минобороны России.

«События последнего времени свидетельствуют о последовательном разрушении Западом фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности», - сказал он на заседании Комитета начальников генштабов ВС стран СНГ.

Валерий Герасимов констатировал, что встреча начальников генштабов ВС стран СНГ происходит на фоне имеющей тенденцию к усложнению и быстро меняющейся военно-политической обстановки.

Кроме этого, Герасимов назвал глобальной угрозой для мира международный терроризм.

Ранее Валерий Герасимов вместе с другими начальниками генштабов ВС стран-участниц СНГ возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.