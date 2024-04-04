МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Герасимов назвал международный терроризм глобальной угрозой мира

По словам начальника Генштаба, все более реальными и разнообразными становятся вызовы государствам СНГ, что обязывает иметь хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы.
2024-04-04 11:48:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Начальник Генштаба Вооруженных сил России - первый замминистра обороны Валерий Герасимов назвал международный терроризм глобальной угрозой мира. По его словам, международный терроризм поддерживается теневыми спонсорами.

«Международный терроризм при поддержке теневых спонсоров по-прежнему остается глобальной угрозой мира», - сказал он на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ в Москве.

Герасимов отметил, что очаги напряженности в разных частях мира появляются не без влияния внешнего воздействия. На встрече военачальников стран Содружества он констатировал, что обстановка в мире обязывает страны СНГ иметь хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы.

Также начальник Генштаба обвинил западные страны в разрушении фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#герасимов #Генштаб #международный терроризм
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322