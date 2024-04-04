Начальник Генштаба Вооруженных сил России - первый замминистра обороны Валерий Герасимов назвал международный терроризм глобальной угрозой мира. По его словам, международный терроризм поддерживается теневыми спонсорами.

«Международный терроризм при поддержке теневых спонсоров по-прежнему остается глобальной угрозой мира», - сказал он на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ в Москве.

Герасимов отметил, что очаги напряженности в разных частях мира появляются не без влияния внешнего воздействия. На встрече военачальников стран Содружества он констатировал, что обстановка в мире обязывает страны СНГ иметь хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы.

Также начальник Генштаба обвинил западные страны в разрушении фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.