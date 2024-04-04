Герасимов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, а также начальники генеральных штабов государств-участников СНГ возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Об этом сообщает МО РФ.

Военачальники почтили минутой молчания память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны.

Возложение состоялось перед заседанием Комитета начальников штабов вооруженных сил государств СНГ. В его ходе Герасимов констатировал, что Запад разрушает фундамент стратегической стабильности в мире.

Также Валерий Герасимов определил международный терроризм как глобальную угрозу для всего мира.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.