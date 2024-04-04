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Герасимов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Вместе с Валерием Герасимовым это сделали и начальники генштабов ВС государств-участников СНГ.
2024-04-04 11:29:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, а также начальники генеральных штабов государств-участников СНГ возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Об этом сообщает МО РФ. 

Военачальники почтили минутой молчания память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны. 

Возложение состоялось перед заседанием Комитета начальников штабов вооруженных сил государств СНГ. В его ходе Герасимов констатировал, что Запад разрушает фундамент стратегической стабильности в мире. 

Также Валерий Герасимов определил международный терроризм как глобальную угрозу для всего мира

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #СНГ #валерий герасимов #возложение цветов #могила неизвестного солдата
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