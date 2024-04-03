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Трамп: Байдена никто не уважает, он занимается только дезинформацией

Экс-президент и нынешний кандидат от республиканцев отметил, что под его руководством Америку скоро «снова будут уважать, как никогда раньше».
Ирина Егорова 2024-04-03 02:34:02
© Фото: IMAGOhoo-me.comMediaPunch, Global Look Press

Президента США Джо Байдена никто в мире не уважает, он может заниматься только распространением дезинформации и фальсификацией выборов. Об этом заявил экс-глава Белого дома и нынешний кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ходе выступления в штате Висконсин.

«Джо Байдена не уважают, Джо Байдена не боятся... Единственное, в чем он хорош, это фальсификация выборов и дезинформация»,  - цитирует его RT.

По его словам, Америку снова будут уважать, если он одержит победу на президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября. Также Трамп обвинил Байдена в том, что тот не может ни связать два предложения, ни уйти со сцены после своих выступлений. Он добавил, что «кривой Байден не имеет понятия, что происходит и может нанести ущерб стране».

Ранее Трамп называл Байдена худшим президентом в истории «Разъединенных Штатов Америки», «неполноценным и самым некомпетентным человеком» в стране».

#сша #Дональд Трамп #Джо Байден #Президент #дезинформация
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