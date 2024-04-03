«Украинские дроны нацелены на Керченский мост в Крыму» - с таким заголовком, анонсируя новый террористический акт киевского режима, сегодня вышла газета Тhe Guardian. Две предыдущие попытки обрушить конструкцию у спецслужб Украины не удались и, по данным британских журналистов, которые ссылаются на высокопоставленного чиновника ГУР, одобрение на совершение очередного военного преступления получено на самом верху.

О том, что Украина - страна-террорист, сегодня прозвучало и на международной площадке ШОС. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о непосредственном участии украинской стороны в организации теракта в «Крокус Сити Холле».

«Уже установлено, что непосредственные исполнители финансировались Украиной», - заявил Патрушев.

О непосредственном участии украинских спецслужб в терактах на территории России, а именно убийствах военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, заявлял и глава СБУ Василий Малюк. За терроризм он заочно арестован в нашей стране.

«Существует целый список. По политическим мотивам были убиты либо им нанесены тяжкие телесные повреждения, и в этом всем виновата украинская сторона. Значительная часть чиновников, исполнителей признавалась и даже бахвалилась тем, что участвовали в этих террористических актах», - заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Как отметил секретарь Совбеза РФ, теракт в Москве был тщательно спланирован. Украинские спецслужбы давно ведут вербовку потенциальных террористов в исламском мире. В частности, посольство Украины в Душанбе агитирует желающих вступать в свой иностранный легион. Не чураются в Киеве и боевиков запрещенной ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация). И об этом на Западе знают.

«Вместе с тем, в Словакии прямо говорят, что киевский режим укрывает игиловцев*», - отметил Николай Патрушев.

Привлечение боевиков ИГИЛ* к террористическим актам против России - это новая модель ведения боевых действий Киевом, вызванная чередой поражений на фронте. До этого украинские спецслужбы обходились собственными силами. И этого не скрывали. Более того, подобными атаками украинские нацисты гордятся и снимают про них фильмы. В одном из таких досконально разобраны все моменты летнего теракта на Керченском мосту. Они детально изучали опоры, искали слабые места. Судя по кадрам из командного центра, нападением руководил все тот же глава СБУ Василий Малюк. При этом нацисты сами опубликовали свои преступные намерения. Морскими дронами террористы целились не просто в опоры моста. Они гордо признаются, что не считались с жертвами среди гражданских.

«Из Крыма по этому железнодорожному мосту идет поезд. Первое указание оператору было: догоняй локомотив, бей опору под ним, для того чтобы этот поезд тоже загорелся», - рассказал бригадный генерал с позывным «Хантер».

Такие атаки в Киеве терроризмом не считаются. Как и не считается удар по Белгороду. С самого начала нападения на Белгородскую область и глава ГУР Кирилл Буданов** и Владимир Зеленский заявляли мировой общественности о российских коллаборантах, это мол они воюют на границе. Недавно Маргарита Симоньян опубликовала в Сети кадры с экшн-камер этих так называемых россиян из под Козинки.

Только спустя почти месяц украинские спецслужбы признали свое участие в нападении на мирных граждан Белгородской области и намерении продолжать эти самые акты.

«Атаки на Белгородскую область, по словам Буданова**, очень выгодны Украине и будут продолжаться. Прямая цитата: "чтобы достичь ограниченного успеха"», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При этом кураторы в Вашингтоне лишь театрально разводят руками. Вчера госсекретарь США снова заявил о непричастности американцев к ударам по России.

«В то же время мы никогда не поддерживали и не позволяли Украине наносить удары за пределами ее территории», - сказал Энтони Блинкен.

Однако, как отметил сегодня Николай Патрушев, такие заявления не выглядят правдоподобными. Украинцы, например, сами не могли подорвать газопровод в Балтийском море. Да и прямой доступ к исламским радикалам в руках у Вашингтона. В сирийско-иракской зоне ответственности США в тюрьмах содержатся десятки тысяч бывших игиловцев*, там же и ведется их вербовка.

«Активная работа по формированию террористических отрядов ведется американцами на базе Эт-Танф. После подготовки группы террористов направляют в различные государства, в том числе страны ШОС», - отметил секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

При этом в терактах, организованных украинцами, жертвами уже становятся иностранцы. В результате удара по общежитию в Елабуге пострадали студенты из 9 стран. За атаки на Крымский мост и неоднократные убийства на территории России наша страна потребовала у киевского режима выдать главу СБУ Василия Малюка. В международной практике это опасный момент для Зеленского.

«Они прекрасно понимают, что сейчас они находятся перед выбором, перед необходимостью выполнить те обязательства, которые предусматривает международная конвенция по борьбе с бомбовым терроризмом. На это у них есть определенное время. И они должны будут для себя определить, что им важнее: сохранять своего организатора террористических актов или следовать тем нормам, которые записаны в международном праве, в частности, в отношении антитеррористических действий», - сказал Родион Мирошник.

Украинские террористы уже лишили жизни журналиста Дарью Дугину, подорвали машину писателя Прилепина и убили его водителя, виновны в гибели пяти человек в результате подрыва Крымского моста, ранениях 42 человек при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге и жертвах и разрушениях при обстрелах мирных кварталов Белгорода. Фактически киевский режим уже террористический. И можно сказать, что официальная процедура признания его таковым начата. Запад, конечно, пока этому сопротивляется, ведь поставка оружия подобным организациям влечет за собой печальные последствия.

* Исламское государство (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.



** Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.