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Тема введения огромных пошлин на импорт вин из стран НАТО в РФ вызвала споры

Инициаторы идеи считают, что такая мера может помочь отечественным виноделам.
Алина Пчелинцева Глеб Владовский 2024-03-11 21:56:01
© Фото: David Zorrakino Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Ассоциация виноградарей и виноделов России, с целью поддержать местных производителей, предлагает установить 200% пошлины на импорт из стран НАТО. Среди них — Франция, Италия, Испания — мировые лидеры по производству вина.

Однако не все эксперты разделяют эту идею. Одна из причин — специфические особенности нашего климата, из-за которого дольше созревает ягода и меньше остается времени на ее сбор. А это приводит к росту цен конечного продукта, в том числе из недружественных стран.

«Цена на импортное вино из недружественных стран вырастет до минимальной планки в 1000-1200 рублей за бутылку, что является просто абсолютно неприемлемый ценой для большинства населения. То есть большинство населения не сможет позволить себе импортное вино. Его перестанут возить, оно перестанет продаваться, потому что слишком будет дорогим», - поделился мнением член Союза сомелье России Денис Руденко.

Однако отечественный продукт не уступает зарубежному. Солнечный напиток, который производят у нас, уже конкурент европейским винам. О полном букете российского вкуса  рассказывают сомелье. По их мнению, импортные вина — не всегда является показателем качества.

«Все-таки основная доля импорта европейских вин — дешевые простые и зачастую нечем непримечательные вина», - считает президент ассоциации сомелье Краснодарского края Григорий Чегодаев.

В России находится 100 тысяч гектаров виноградников. И сейчас самый сезон обрезки — процесс, от которого и зависит качество и количество будущего урожая.

#в стране и мире #НАТО #Вино #импорт вина
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