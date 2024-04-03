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Макрон не обратится к НАТО, если по ВС Франции ударят в зоне СВО

Эммануэль Макрон заявил, что не намерен обращаться за помощью к странам НАТО, если ВС РФ ударят по французским войскам на Украине.
Максим Крюков 2024-04-03 17:58:51
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил союзникам по Североатлантическому альянсу, что не собирается обращаться к ним в случае, если Вооруженные силы России атакуют французские подразделения, которые будут направлены в зону спецоперации. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, в Вашингтоне выразили опасения, что после призыва французского лидера направить военных на Украину в конфликт могут быть вовлечены государства-члены НАТО и сами Соединенные Штаты.

Однако верховный главнокомандующий Вооруженными силами Франции заверил, что в случае такого развития событий их вмешательство не потребуется, передает Радио Sputnik.

Кроме того, в материале WSJ говорится, что лидер Французской Республики призывал США и Германию перейти «красные линии» в отношении России. Отмечается, что Макрон хотел перестать транслировать границы вовлеченности Запада и вместо этого заставить Кремль гадать, однако Джо Байден и Олаф Шольц отвергли это предложение.

Напомним, в конце февраля Макрон допустил отправку французских войск на Украину. С его слов, европейское сообщество пока не имеет единого мнения на этот счет, однако эту возможность нельзя исключать в будущем.

#НАТО #эммануэль макрон #вс франции #СВО
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