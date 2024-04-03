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WSJ: Макрон призывал США и ФРГ перейти «красные линии» в отношении РФ

Президент Франции призывал союзников в США и Германии прекратить говорить о «красных линиях» на Украине и заставить Россию гадать.
Ян Брацкий 2024-04-03 11:28:44
© Фото: IMAGO Leco Viana, www.imago-images.de, Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался убедить лидеров США и ФРГ занять в отношении официальной Москвы позицию «стратегической двусмысленности». Однако Джо Байден и Олаф Шольц отвергли эту идею, пишет газета Wall Street Journal. Как сообщает издание, Макрон в конфиденциальных телефонных разговорах пытался убедить союзников «оставить все военные варианты на столе».

«Макрон хотел перестать транслировать границы вовлеченности Запада - так называемые красные линии - и вместо этого заставить Кремль гадать», - пишет издание.

Эта позиция идет вразрез с политикой Белого дома, который опасается эскалации и избегает действий, способных спровоцировать Россию на ответные шаги, сообщили журналисты. В Берлине тоже отвергли план Макрона из опасений раскола внутри блока НАТО и вовлечения его в конфликт.

Напомним, в конце февраля Эммануэль Макрон допустил отправку воинского контингента на Украину и призвал союзников не исключать такую возможность в будущем. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны руководства стран НАТО и Евросоюза. В самой Франции оппозиция обвинила президента в попытках втянуть Париж в противостояние с Москвой на Украине.

#Россия #в стране и мире #Франция #макрон #красные линии #СВО
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