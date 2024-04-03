Эксперт Самсонов допустил рост цен на полупроводники из-за «испуга» рынка

Землетрясения на Тайване могут иметь психологический эффект, так как настроения участников биржевого рынка оказывают влияние на изменения стоимости полупроводников. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил эксперт в сфере высоких технологий Денис Самсонов.

«Эффект от землетрясения на Тайване можно разделить на две части. Первая - это эффект психологический, поскольку полупроводники, оперативная память, процессоры фактически являются биржевым товаром. И на их стоимость влияют настроения экспертов, настроения рынка. Если рынок испугается того, что эти поставки могут сократиться в будущем, то мы увидим на этом рынке резкий рост, начнутся закупки впрок», - сказал он.

По его словам, второй составляющей является то, насколько реально эти производства оказались повреждены в ходе землетрясения. По мнению эксперта, в краткосрочной перспективе стоит ожидать заметный рост цен на продукцию фабрик по производству полупроводников - он связан именно с ожиданиями и опасениями худшего, которые закладывают в свои закупки участники рынка.

«Что касается того, насколько серьезный был ущерб, сейчас про это никто сказать не может. Если кто-то говорит, что знает, он немножко лукавит. Думаю, что пройдут недели, прежде чем узнают, что же там на самом деле произошло и насколько серьезно пострадали логистические цепочки. Если говорить про эффект долгосрочный, то про него мы сможем говорить лишь через несколько недель, когда обстановка станет всем понятна», - заявил собеседник телеканала.

Самсонов считает, что в ближайшее время возможны колебания цен в районе 10%. При этом он отметил, что это не является биржевой рекомендацией и оценками, на которые стоит полагаться.

Кроме того, специалист прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, которое сегодня сообщило, что ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC, который сотрудничает с Apple и Nvidia, может эвакуировать свои заводы на острове. По мнению Самсонова, компания просто выведет работников с предприятия во избежание афтершоков (повторные сейсмические толчки). Сотрудники вернутся к работе, как только исчезнет опасность новых землетрясений, предположил эксперт.