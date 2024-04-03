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Тайвань сотрясла серия мощных землетрясений

Японские метеорологи предупреждают об угрозе трехметровых цунами, после землетрясения магнитудой 7,5.
Ирина Егорова 2024-04-03 04:02:36
© Фото: AGMaffei, Х © Видео: Desiredte1ep0rt, Х; AGMaffei, Х

Шесть мощных землетрясения зафиксированы близ Тайваня. Два землетрясения с разницей в 15 минут произошли у восточного побережья Тайваня, свидетельствуют данные главного метеорологического агентства Японии. Первое землетрясение зафиксировано с магнитудой 7,5, второе было чуть слабее - 6,6. При этом глубина их залегания определялась «на очень мелкой» глубине под водой.

Чуть позже произошли еще четыре повторных землетрясения магнитудой до 5,4 к востоку от Тайваня.

Судя по кадрам из социальных сетей, толчки были такой силы, что в квартирах вещи падали из шкафов. А оказавшимся на трассе водителям во время землетрясения пришлось остановиться и переждать толчки. Тайбэйское метро в настоящее время приостановлено движение поездов на всех линиях.

Толчки ощущались на японских островах Окинава и Мияко. В регионе объявлена угроза цунами. Метеорологи предупреждают о возникновении цунами высотой 3 метра или выше.

#землетрясение #Тайвань #Магнитуда #цунами #метеорологи
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