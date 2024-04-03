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Bloomberg: крупнейший производитель чипов эвакуирует заводы на Тайване

Сообщается, что фирма сотрудничает с Apple и Nvidia. Из-за подземных толчков целые партии продукции рискуют быть уничтоженными.
Ирина Егорова 2024-04-03 05:31:07
© Фото: CfotoKeystone Press Agency, Global Look Press

Ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC эвакуирует свои заводы после серии мощных землетрясений, передает Bloomberg. Фирма сотрудничает с Apple и Nvidia и изготавливает большинство полупроводников, которые используются в смартфонах, автомобилях и приложениях с искусственным интеллектом.  

Малейшие вибрации могут внести коррективы в оборудование высокой точности, поэтому целые партии продукции находятся под риском уничтожения. Отмечается, что компания пока что ведет оценку причиненного ущерба.

Напомним, что 3 апреля близ восточного побережья Тайваня произошла целая серия мощных землетрясений. Всего было зафиксировано 6 землетрясений, магнитуда самого мощного из них оценивается в 7,7.

В результате, разрушены дома в городе Хуалянь. Также остановлено движение в подземке Тайбея, аэропорт Наха на южном японском острове Окинава на время прекратил прием и вылет самолетов.  В некоторых районах Тайваня зафиксированы перебои в работе интернета, также возможны отмены занятий в школах. Информация о пострадавших уточняется, предварительно, россиян среди них нет.

Тайвань подвержен землетрясениям, поскольку находится вблизи места схождения двух тектонических плит. По некоторым оценкам, произошедшее землетрясение является самым сильным за последние 25 лет.

#производство #землетрясение #Тайвань #эвакуация #Чипы #заводы
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