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В Техасе начали задерживать протестующих в поддержку Палестины

Накануне на подобной акции протеста в Университете Вашингтона в Сент-Луисе задержали кандидата в президенты США от Партии Зеленых Джилл Стайн.
Елизавета Кондрикова 2024-04-29 23:35:20
© Фото: Onur Dogman, Keystone Press Agency Globallookpress

В американским городе Остин, штат Техас, полиция начала задерживать демонстрантов на акции в поддержку Палестины в местном университете, сообщает РИА Новости.

Сегодня полиция окружила несколько десятков людей в попытке разогнать акцию протеста, начались задержания. Сообщается, что люди пытаются отбиться от правоохранителей зонтиками. При этом полиция вышла к месту беспорядков в усиленной экипировке.  

По сообщению издания The Washington Post, за последние десять дней более 900 человек подверглись аресту в США при протестах в поддержку мира в Палестине, выступления прошли в крупнейших вузах по всей стране.

Напомним, накануне на подобной акции протеста задержали кандидата в президенты США Джилл Стайн, она оказалась среди ста человек, которых арестовала полиция в Университете Вашингтона в Сент-Луисе. В избирательном штабе Стайн отметили, что она выступает вместе со студентами, мирно протестующими за прекращение боевых действий в секторе Газа.

#сша #палестина #полиция #акция протеста #техас #задержания
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