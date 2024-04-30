В Авиалесоохране выдвинули техногенную версию пожара в Бурятии

Жилые дома и хозяйственные постройки в пригороде Улан-Удэ могли загореться из-за ландшафтного пожара или от техногенного очага, сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны. Таковы предварительные данные региональной диспетчерской службы лесного хозяйства и ГУ МЧС по Бурятии.

В службе опровергли переход на населенный пункт огня от лесного пожара. В сообщении указано, что глава республики Алексей Цыденов назвал наиболее вероятной причиной возгорания обрыв проводов и короткие замыкания из-за шквалистого ветра.

Глава региона уточнил, что при пожаре в ДНТ «Кирпичник» в Заиграевском районе Бурятии сгорело 21 строение. Большей частью это дачные домики, один дом жилой. Там никто не пострадал.

В микрорайоне Бурвод на окраине Улан-Удэ сгорели надворные постройки на площади 500 квадратных метров. Открытый огонь в этом районе потушили. Сотрудники МЧС следят за тем, чтобы горение не возобновилось.

Еще один очаг возник на «Дивизке» - станции Дивизионной в столице республики. Там пострадали дачные постройки, но жилые дома удалось отстоять, сообщил Цыденов.

Кроме того, локализованы ландшафтные пожары в Онохое и на Верхней Березовке. Пожарные тушат огонь в Зверосовхозе, где горит лесная подстилка. По словам главы республики, пожар не распространился на деревья и угрозы жилому массиву нет.