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Площадь пожара в Бурятии выросла до 10 тысяч квадратных метров

Глава республики Алексей Цыденов назвал обрыв проводов основной причиной возгорания.
Владимир Рубанов 2024-04-30 20:32:27
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Пожар в Заиграевском районе Бурятии распространился уже на площади в 10 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС России. Огонь охватил 20 жилых домов и хозяйственных построек.

Спасатели наращивают силы и средства для борьбы с возгоранием. На месте работают больше 70 человек и 19 единиц техники.

Глава республики Алексей Цыденов снял видео на месте пожара, где, по его словам, местные жители вышли на борьбу с огнем.

«Шквалистый ветер, сильный ветер. В первую очередь причина возгорания - это обрыв проводов и короткие замыкания. На Бурводе открытое горение убрали. До утра будут караулить, чтобы не разгорелось от искр», - рассказал Цыденов телеканалу «Ариг Ус».

В микрорайоне Бурвод на окраине Улан-Удэ горели постройки во дворах. Мэр города сообщал об эвакуации жителей. Часть Заиграевского района Бурятии примыкает к столице республики. Алексей Цыденов ранее сообщал, что пять пожаров возникло в Улан-Удэ и пригороде.

#пожар #республика бурятия #ураган #бурятия #МЧС России #Улан-Удэ #алексей цыденов #обрыв проводов #Заиграевский район
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