Жителей пригорода Улан-Удэ эвакуируют из-за пожара

В Улан-Удэ горят дома и надворные постройки на общей площади 3 000 квадратных метров, сообщило МЧС России. Пять пожаров возникло в городе Улан-Удэ и пригороде, написал глава республики Бурятия Алексей Цыденов. По его словам, ситуация осложняется ураганным ветром.

Жилые дома загорелись на окраине столицы Бурятии, сообщил мэр города Игорь Шутенков. Идет эвакуация людей, власти разворачивают пункт временного размещения на базе спортивной школы.

Пожар произошел в микрорайоне Бурвод. Там загорелись постройки во дворах. Из-за сильного ветра есть нарушения электроснабжения, повреждены заборы, кровли, рекламные щиты, остановки. Сломаны ветки и повалены деревья.

Местные жители сообщают, что сильный ветер переносит плaмя нa дpyгиe yчacтки в cчитaнныe ceкyнды. Все городские службы перешли на круглосуточный режим работы. Ущерб от стихии уточняется.