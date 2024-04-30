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Жителей пригорода Улан-Удэ эвакуируют из-за пожара

Горят дома и надворные постройки на общей площади 3 000 квадратных метров.
Владимир Рубанов 2024-04-30 19:07:52
© Фото: alexeytsydenov, Telegram © Видео: alexeytsydenov, Telegram

В Улан-Удэ горят дома и надворные постройки на общей площади 3 000 квадратных метров, сообщило МЧС России. Пять пожаров возникло в городе Улан-Удэ и пригороде, написал глава республики Бурятия Алексей Цыденов. По его словам, ситуация осложняется ураганным ветром.

Жилые дома загорелись на окраине столицы Бурятии, сообщил мэр города Игорь Шутенков. Идет эвакуация людей, власти разворачивают пункт временного размещения на базе спортивной школы.

Пожар произошел в микрорайоне Бурвод. Там загорелись постройки во дворах. Из-за сильного ветра есть нарушения электроснабжения, повреждены заборы, кровли, рекламные щиты, остановки. Сломаны ветки и повалены деревья.

Местные жители сообщают, что сильный ветер переносит плaмя нa дpyгиe yчacтки в cчитaнныe ceкyнды. Все городские службы перешли на круглосуточный режим работы. Ущерб от стихии уточняется.

#пожар #ураган #бурятия #эвакуация #МЧС России #Улан-Удэ #алексей цыденов #Игорь Шутенков
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