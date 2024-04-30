МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Си Цзиньпин отправится в Сербию, Францию и Венгрию в начале мая

Поездка главы КНР состоится 5-10 мая и направлена на улучшение отношений с рядом европейских стран, которые заинтересованы в китайских инвестициях, несмотря на предупреждения Вашингтона о рисках.
Елизавета Кондрикова 2024-04-30 00:38:12
© Фото: Sheng Jiapeng, XinHua Globallookpress

Глава КНР Си Цзиньпин 5 мая отправится в пятидневную поездку в Европу, в рамках которой посетит Францию, Сербию и Венгрию в поисках союзников в регионе, эта поездка может «вбить клин в отношениях США и Европы», сообщили в Bloomberg.

«Председатель Китая Си Цзиньпин направляется в Европейский Союз впервые за пять лет с четким посланием: Пекин предлагает гораздо больше экономических возможностей для блока, чем США хотят признать», - говорится в публикации.

Сообщается, что страны, которые посетит глава КНР, заинтересованы в инвестициях из Китая, несмотря на предупреждения Соединенных Штатов о возможных рисках. При этом в публикации подчеркивается, что ЕС стал ближе к США и жестче по отношению к Китаю.

Поездку китайского главы ранее анонсировал МИД КНР, она состоится с 5 по 10 мая. По словам специалиста в китайско-европейских отношениях Дункана Фримана, визит Си Цзиньпина сигнализирует о том, что более близкие отношения между Пекином и Евросоюзом возможны.

Напомним, в середине апреля китайский лидер провел в Пекине встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, политики углубленно обсудили конфликт на Украине. В ходе переговоров Си Цзиньпин предложил ряд принципов для преодоления кризиса.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай с предложением участвовать в конференции на Украине. В данный момент американо-китайские отношения переживают новый этап на фоне одобрения военной помощи Вашингтона Тайваню. 

#сша #евросоюз #кнр #Си Цзиньпин #глава кнр #поездка в европу
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049