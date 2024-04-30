Си Цзиньпин отправится в Сербию, Францию и Венгрию в начале мая

Глава КНР Си Цзиньпин 5 мая отправится в пятидневную поездку в Европу, в рамках которой посетит Францию, Сербию и Венгрию в поисках союзников в регионе, эта поездка может «вбить клин в отношениях США и Европы», сообщили в Bloomberg.

«Председатель Китая Си Цзиньпин направляется в Европейский Союз впервые за пять лет с четким посланием: Пекин предлагает гораздо больше экономических возможностей для блока, чем США хотят признать», - говорится в публикации.

Сообщается, что страны, которые посетит глава КНР, заинтересованы в инвестициях из Китая, несмотря на предупреждения Соединенных Штатов о возможных рисках. При этом в публикации подчеркивается, что ЕС стал ближе к США и жестче по отношению к Китаю.

Поездку китайского главы ранее анонсировал МИД КНР, она состоится с 5 по 10 мая. По словам специалиста в китайско-европейских отношениях Дункана Фримана, визит Си Цзиньпина сигнализирует о том, что более близкие отношения между Пекином и Евросоюзом возможны.

Напомним, в середине апреля китайский лидер провел в Пекине встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, политики углубленно обсудили конфликт на Украине. В ходе переговоров Си Цзиньпин предложил ряд принципов для преодоления кризиса.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай с предложением участвовать в конференции на Украине. В данный момент американо-китайские отношения переживают новый этап на фоне одобрения военной помощи Вашингтона Тайваню.