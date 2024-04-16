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Си Цзиньпин призвал «не подливать масла в огонь» на Украине

Китайский лидер выдвинул четыре принципа, которые помогут не допустить выхода украинского кризиса из-под контроля и будут способствовать достижению мира и стабильности в регионе.
Елизавета Кондрикова 2024-04-16 15:38:38
© Фото: Xie Huanchi, XinHua

Для достижения мира на Украине стороны должны работать вместе, не преследуя корыстных целей и заботясь о сохранении стабильности в регионе. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Во-первых, мы должны уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от преследования корыстных целей. Во-вторых, мы должны остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь», - приводит агентство Xinhua слова китайского лидера.

Всего было предложено четыре принципа для недопущения выхода украинского кризиса из-под контроля. Отдельно политик подчеркнул важность уменьшения негативного влияния конфликта на мировую экономику и сохранения стабильности глобальных цепочек поставок.

Немецкий глава с 12 апреля находится с визитом в Китае. По данным агентства, лидеры провели «углубленный обмен мнениями» по украинскому вопросу.

Ранее Шольц заявлял, что мир на Украине возможен в любое время, однако подчеркнул, что для этого России необходимо вывести свои войска и завершить специальную военную операцию.

#Китай #в стране и мире #Си Цзиньпин #Олаф Шольц #украинский кризис
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