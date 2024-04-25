Блинкен прибыл в КНР с предложением участвовать в конференции по Украине

Заранее запланированный трехдневный визит госсекретаря США в Китай проходит на следующий день после того, как Байден подписал принятый в последний момент законопроект о выделении военной помощи Тайваню. И хотя отменять или переносить визит не стали, встречать Блинкена в Шанхае отправили даже не секретаря горкома, а чиновника в ранге вице-мэра.

Wall Street Journal написала, что Блинкен прилетел, чтобы припугнуть Пекин отключением некоторых из китайских банков от мировой финансовой системы за поставки чипов и запчастей для самолетов, станков и машин в Россию. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон ищет способы, как расшатать российско-китайскую связку.

«Мы за последнее время реально углубили взаимодействие с Пекином во многих областях. Это вызывает приливы желчи с переходом в тяжелую изжогу у политиков и высших функционеров администрации Байдена. И визит госсекретаря нужно расценивать под углом того, на что готовы пойти США в плане наращивания беспардонного и безоглядного прессинга на Китайскую Народную Республику. Я думаю, в Пекине все хорошо это понимают и не станут даже имитировать готовность договариваться с американцами в ущерб российским интересам», - сообщил Рябков.

Год назад после подобного визита Блинкена в Китай экспорт товаров в Россию лишь резко увеличился, в то время как дипломатические отношения Пекина и Вашингтона были на самом низком уровне с момента их установления. Во время текущего визита в КНР Блинкен рассчитывает убедить Китай приехать на конференцию в Швейцарию этим летом в поддержку так называемой «формулы мира Зеленского».

Прежде свой заход на китайскую территорию попыталась предпринять министр финансов США Джанет Йеллен. Вашингтон призывает к сокращению поставок китайских электрокаров на мировые рынки, при этом заявляя о честной конкуренции.

Находясь в Шанхае, Блинкен уже обсудил с секретарем местного горкома КПК Чэнь Цзинином развитие региональных связей.

«У нас есть обязательство перед нашим народом и даже обязательство перед миром ответственно управлять отношениями между нашими двумя странами. Это наше обязательство, и мы воспринимаем его очень серьезно», - заявил госсекретарь США.

В Китае у Блинкена насыщенная программа: в Шанхае он встретился с представителями американских деловых кругов и выступил перед студентами, а также посетил баскетбольный матч - совместное фото с американским госсекретарем выложил посол США в Китае Николас Бернс.

Из Шанхая Энтони Блинкен уже вылетел в Пекин, где завтра пройдут переговоры с его китайским коллегой Ван И. Кроме этого не исключено, что его примет Си Цзиньпин, который использует эту возможность , чтобы направить свой сигнал Байдену.

В то же время 25 апреля стало известно о запланированном на май визите президента РФ Владимира Путина в Китай. Данный визит может быть первой зарубежной поездкой российского президента на новом сроке полномочий.