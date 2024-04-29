Напавшие на пост ДПС в КЧР могли быть причастны к стрельбе 22 апреля

Ликвидированные боевики, напавшие этой ночью на сотрудников полиции в поселке Мара Аягъы Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, предположительно, причастны к нападению на правоохранителей, которое было совершено 22 апреля. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

«Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года», - говорится в сообщении.

Напомним, 22 апреля в Карачаевске неизвестный совершил вооруженное нападение на наряд полиции. В результате стрельбы погибли двое правоохранителей, еще один получил ранения. По данным регионального управления Следственного комитета, напавший похитил табельное оружие полицейских и боеприпасы.

Между тем, в ночь на 29 апреля пять злоумышленников бросили взрывное устройство в сторону сотрудников ДПС МО МВД России «Карачаевский», после чего открыли стрельбу из автоматического оружия. Правоохранители ответным огнем ликвидировали боевиков на месте. В результате перестрелки погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, еще четверо правоохранителей получили ранения, их госпитализировали в медучреждения.