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Напавшие на пост ДПС в КЧР могли быть причастны к стрельбе 22 апреля

Ликвидированных боевиков опознали как предполагаемых участников нападения на сотрудников полиции 22 апреля, сообщили в СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике.
Максим Крюков 2024-04-29 08:55:08
© Фото: susk09, Telegram

Ликвидированные боевики, напавшие этой ночью на сотрудников полиции в поселке Мара Аягъы Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, предположительно, причастны к нападению на правоохранителей, которое было совершено 22 апреля. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

«Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года», - говорится в сообщении.

Напомним, 22 апреля в Карачаевске неизвестный совершил вооруженное нападение на наряд полиции. В результате стрельбы погибли двое правоохранителей, еще один получил ранения. По данным регионального управления Следственного комитета, напавший похитил табельное оружие полицейских и боеприпасы.

Между тем, в ночь на 29 апреля пять злоумышленников бросили взрывное устройство в сторону сотрудников ДПС МО МВД России «Карачаевский», после чего открыли стрельбу из автоматического оружия. Правоохранители ответным огнем ликвидировали боевиков на месте. В результате перестрелки погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, еще четверо правоохранителей получили ранения, их госпитализировали в медучреждения.

#в стране и мире #стрельба #боевики #Следственный комитет #Карачаево-Черкесия #нападение #причастность
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