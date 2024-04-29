Двое полицейских погибли в результате нападения боевиков в КЧР

В Карачаево-Черкесской Республике ликвидировали пятерых злоумышленников, совершивших нападение на сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Уточняется, что преступники подъехали на автомобиле к временному посту, бросили в сторону правоохранителей взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Сотрудники полиции начали стрелять в ответ, при этом на одном из бандитов сработало взрывное устройство.

По данным МВД по КЧР, в результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области. Кроме того, ранения получили четыре человека. Среди них - двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по региону, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области. Пострадавших госпитализировали в медучреждения.

Отмечается, что на месте ликвидации боевиков было обнаружено несколько самодельных взрывных устройств. В настоящее время там работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.