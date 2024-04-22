МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Карачаевске неизвестный расстрелял двух полицейских

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело.
Алексей Курильченко 2024-04-22 09:01:27
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Карачаевске неустановленное лицо 22 апреля совершило вооруженное нападение на наряд полиции. В результате стрельбы двое полицейских скончались, еще один получил ранения. Как сообщает региональное управление Следственного комитета, напавший похитил табельное оружие полицейских и боеприпасы.

Сообщается, что пострадавший полицейский был госпитализирован в медицинское учреждение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ - «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов», «хищение оружия и боеприпасов». Следователи проводят мероприятия с целью установления местонахождения преступника.

 

#в стране и мире #Карачаево-Черкесия #СК РФ #нападение #карачаевск
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002