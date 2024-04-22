В Карачаевске неизвестный расстрелял двух полицейских

В Карачаевске неустановленное лицо 22 апреля совершило вооруженное нападение на наряд полиции. В результате стрельбы двое полицейских скончались, еще один получил ранения. Как сообщает региональное управление Следственного комитета, напавший похитил табельное оружие полицейских и боеприпасы.

Сообщается, что пострадавший полицейский был госпитализирован в медицинское учреждение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ - «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов», «хищение оружия и боеприпасов». Следователи проводят мероприятия с целью установления местонахождения преступника.