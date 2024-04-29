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Обвиненного в домогательствах Депардье выпустили из полиции в Париже

Актера допросили после того, как две женщины обвинили его в прикосновениях во время съемок.
Владимир Рубанов 2024-04-29 19:58:05
© Фото: Thierry Roge ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Французского актера с российским гражданством Жерара Депардье выпустили из полицейского участка в Париже, где его задержали по делу о домогательствах, сообщает Le Figaro.

Актера допросили после того, как две женщины обвинили его в прикосновениях во время съемок. Первая жалоба поступила от ассистентки, которой на момент предполагаемых событий, в 2014 году, было 24 года. По ее версии, актер «обхватил руками все тело» и говорил ей «неприличные слова». В январе прошлого года она подала жалобу о «сексуальном насилии над уязвимым человеком со стороны лица, злоупотребившего своим положением».

Вторую жалобу подала в феврале прошлого года 53-летний кинодекоратор. Она заявила о «сексуальном насилии», «сексуальных домогательствах» и «сексистских оскорблениях». По еее словам, 75-летний актер схватил ее в коридоре, прижал между ног и сделал неприличные комментарии.

В декабре 2020 года французскому киноактеру было предъявлено обвинение после жалобы актрисы Шарлотты Арну. Она заявила о двух изнасилованиях в парижском доме актера в конце августа 2018 года. Иск актрисы Элен Даррас, обвинившей Жерара Депардье в сексуальном насилии над ней во время съемок фильма в 2007 году, был отклонен в конце декабря из-за истечения срока давности.

Испанская журналистка и писательница Рут База заявила в декабре, что у себя в стране подала заявление на Депардье. Она утверждает, что актер изнасиловал ее в 1995 году в Париже. Хотя срок исковой давности уже истек, она сказала, что решила подать жалобу в надежде, что это «поможет другим людям» сделать то же самое.

Жерар Депардье оспаривает эти утверждения. Он опубликовал открытое письмо, в котором заверил, что «никогда, никогда не оскорблял женщину». Актер назвал кампании по обвинению в прессе трибуналом и линчеванием, которому он может противопоставить «только свое слово».

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