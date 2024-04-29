Сегодня известного французского актера Жерара Депардье взяли под стражу из-за обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых двумя женщинами. Об этом сообщает BFMTV.

«В настоящее время он находится в парижском полицейском участке для допроса», -отмечают французские СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что Жерара Депардье обвинили в сексуальных домогательствах. В прокуратуру Парижа обратились художник-постановщик, участвовавшая в съемках фильма «Зеленые ставни», и бывшая ассистентка режиссера картины «Маг и сиамцы».

Сам актер отрицает все обвинения. Отмечается, что сегодня по итогам допроса Жерар Депардье может быть взят под арест.