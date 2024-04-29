В Грузии во втором чтении одобрили закон об иноагентах

Комитет по юридическим вопросам грузинского законодательного органа поддержал во втором чтении законопроект об иностранных агентах.

Рассмотрение проекта, который вызвал резонанс в обществе, началось еще утром и вылилось в дебаты между членами правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» и членами оппозиции. Трансляция заседания велась на сайте парламента Грузии.

Во время обсуждения проекта председатель комитета Анри Оханашвили, который вел заседание, удалил из зала 14 депутатов от оппозиции за нарушение регламента грузинского парламента.

Ранее в Тбилиси начались стычки митингующих с полицией у парадного входа в парламент на проспекте Руставели. Во время демонстрации был задержан бывший государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексий Петриашвили.