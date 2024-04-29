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На митинге в Тбилиси задержали экс-министра Петриашвили

Бывшего чиновника задержали за неподчинение полиции и мелкое хулиганство.
Сергей Лебедев 2024-04-29 10:04:56
© Фото: Sputnik, РИА Новости

В воскресенье в Тбилиси на митинге против законопроекта об иностранных агентах полицейские задержали бывшего государственного министра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексия Петриашвили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

«Задержан в административном порядке за неподчинение полиции и мелкое хулиганство», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, вчера протестующие собрались у здания парламента на проспекте Руставели. Они попытались пройти к сцене у законодательного органа, после чего начались столкновения с полицией.

Стражам порядка пришлось задействовать специальные средства. Также для разгона протестующих привлекли спецназ.

#Грузия #протест #Тбилиси #полиция #митинг #закон об иноагентах #Алексий Петриашвили
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