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Российские войска освободили Семеновку в ДНР

Населенный пункт был освобожден благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».
2024-04-29 13:10:23
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска освободили населенный пункт Семеновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции.

Как уточнили в оборонном ведомстве, село удалось освободить благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».

В зоне ответственности этой группировки войск противник за минувшие сутки потерял до 370 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля.

Россия начала проведение специальной военной операции утром 24 февраля 2022 года. Цели СВО - защитить ДНР и ЛНР, население которых подверглось геноциду со стороны киевского режима, провести демилитаризацию и денацификацию Украины. 

По последним данным Минобороны РФ, в общей сложности с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 593 самолета, 270 вертолетов, 23 609 беспилотников, 509 ЗРК, 15 880 танков и других боевых бронемашин, 1275 РСЗО, 9 209 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 387 единиц военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

#Минобороны #ДНР #спецоперация #брифинг #СВО #семеновка
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