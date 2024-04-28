ХАМАС опубликовал видео с двумя израильскими заложниками

Палестинское движение ХАМАС показало видео с двумя заложниками из Израиля. Об этом сообщила Times of Israel.

«ХАМАС выпустило новое видео в субботу, на которых видны двое живых заложников», - говорится в публикации газеты.

Одному из заложников, Киту Сигелу, 64 года, второму, Омри Мирану, 46 лет. На видео они обращаются к своим семьям и выражают надежду на то, что Израиль и ХАМАС заключат сделку об освобождении заложников.

Ранее США представили план по обмену заложников между ХАМАС и Израилем. Палестинское движение отвергло его.

Позже в ХАМАС объяснили, почему, по их мнению, Израиль планирует заключить временное соглашение о режиме прекращения огня: он планирует освободить своих заложников из Сектора Газа, а затем ЦАХАЛ возобновит войну, считает член политбюро палестинского движения Эззат аль-Ришк.