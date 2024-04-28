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ХАМАС опубликовал видео с двумя израильскими заложниками

Заложники Кит Сигел и Омри Миран обращаются к семьям и говорят, что надеются на освобождение.
Анастасия Бобылева 2024-04-28 04:58:05
© Фото: Chen Junqing XinHua Globallookpress

Палестинское движение ХАМАС показало видео с двумя заложниками из Израиля. Об этом сообщила Times of Israel.

«ХАМАС выпустило новое видео в субботу, на которых видны двое живых заложников», - говорится в публикации газеты.

Одному из заложников, Киту Сигелу, 64 года, второму, Омри Мирану, 46 лет. На видео они обращаются к своим семьям и выражают надежду на то, что Израиль и ХАМАС заключат сделку об освобождении заложников.

Ранее США представили план по обмену заложников между ХАМАС и Израилем. Палестинское движение отвергло его.

Позже в ХАМАС объяснили, почему, по их мнению, Израиль планирует заключить временное соглашение о режиме прекращения огня: он планирует освободить своих заложников из Сектора Газа, а затем ЦАХАЛ возобновит войну, считает член политбюро палестинского движения Эззат аль-Ришк.

#в стране и мире #заложники #палестино-израильский конфликт #Обмен заложников
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