В ХАМАС объяснили, почему Израиль хочет заключить временное соглашение

Заключение временного соглашения о прекращении огня с ХАМАС Израилю нужно только для освобождения заложников из сектора Газа, похищенных 7 октября. После чего ЦАХАЛ возобновит войну, считает член политбюро палестинского движения Эззат аль-Ришк.

«Израиль хочет заключить временное соглашение об освобождении своих заложников, чтобы после этого возобновить войну и истребление», – приводит его слова Радио Sputnik.

По словам политика, единственной гарантией защиты палестинского народа является постоянное прекращение огня. Член политбюро добавил, что ХАМАС будет и дальше требовать вывода израильской армии с территории анклава и возвращения палестинцев в свои дома.

Ранее палестинское движение ХАМАС отвергло предложенную Соединенными Штатами формулу обмена заложников на палестинских заключенных. План США предусматривал, что Израиль освободит сотни палестинских заключенных в обмен на 40 заложников. Американский лидер Джо Байден сообщил, что переговорщики в палестино-израильском конфликте близки к заключению соглашения о приостановке боевых действий и обмене заложников. Тель-Авив планировал вернуть не менее 100 своих граждан.

По последней информации, в заложниках у ХАМАС остаются 138 человек. Уже из Газы было возвращено 105 израильских заложников, среди которых 81 гражданин Израиля.