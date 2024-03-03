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NYT: ХАМАС отвергло план США по обмену заложников на заключенных с Израилем

Предполагалось, что Израиль освободит сотни палестинских заключенных в обмен на 40 заложников.
Сергей Лебедев 2024-03-03 23:28:01
© Фото: ap3 ZUMAPRESS.com Globallookpress

Палестинское движение ХАМАС отвергло ранее предложенную Соединенными Штатами формулу обмена заложников на палестинских заключенных. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на израильских чиновников.

«План США предусматривал, что Израиль освободит сотни палестинских заключенных в обмен на 40 заложников», - отмечается в публикации.

При этом от переговоров отказался и Израиль. Это связано с тем, что представители ХАМАС не предоставили список живых заложников.

Напомним, ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что переговорщики в палестино-израильском конфликте близки к заключению соглашения о приостановке боевых действий и обмене заложников. Тель-Авив планировал вернуть не менее 100 своих граждан.

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